Сръбски военни части ще бъдат разположени за охрана на компресорна станция в община Жабари, част от газопровода ''Турски поток'', преминаващ към Унгария през сръбска и българска територия. Това обяви днес сръбският президент Александър Вучич по време на представянето на националната стратегия за развитие, предава агенция ТАСС.

''Притеснявам се, че се случват различни видове атаки поради общото безумие в света. Нашата армия ще гарантира пряко сигурността на главната компресорна станция в [община] Жабари'', отбеляза Вучич.

Изказвайки се на заседанието на съвета на Федералната служба за сигурност на 24 февруари, руският президент Владимир Путин предупреди за възможни опити за саботаж на тръбопроводите ''Турски'' и ''Син'' поток, които преминават дъното на Черно море. По време на среща с унгарския външен министър Петер Сиярто в Кремъл на 4 март руският лидер го информира за подготовката на Киев за саботаж на тръбопровода ''Турски поток''.