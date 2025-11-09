Европейская правда.
Припомняме, че наскоро Вучич обяви, че Сърбия може да промени решението си за налагане на санкции срещу Русия и че няма да има проблеми, ако сръбски боеприпаси достигнат до Украйна.
Реагирайки на това по-рано, Захарова изрази възмущението си от изявленията на сръбския президент, обвинявайки го в двуличие.
"Когато чета всички тези интервюта с президента на Сърбия, се чудя дали има само един президент Вучич?'', заяви руският дипломат по-рано.
"Струва ми се, че различни хора дават интервюта. Чуваме едни и същи интервюта и изявления, когато е в Москва. Но чуваме различни изявления, когато дава интервюта на други географски места“, подчертава тя.
В отговор Вучич отбеляза, че би му било най-лесно да отговори на грубостта на говорителката на руското външно министерство, но никога няма да го направи.
"Чаках ден и половина, за да не реагирам. В противен случай, разбира се, щях да реагирам много по-силно вчера, но когато си президент, трябва да броиш не до десет, а до сто и да не реагираш така“, смята сръбският президент.
Вчера, 8 ноември, сръбският президент заяви, че решението да не се налагат санкции срещу Русия е в сила от почти четири години, но сръбското правителство може да го промени, ако иска.
"Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в сръбското правителство могат да променят това решение. Правителството има право да промени това решение“, каза той.
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски боеприпаси за Украйна
