Times Now. Много местни жители са станали свидетели на събитието, тъй като освен камъни и кал е имало мощна експлозия, предизвикана от натрупан метан.
Към момента няма данни за жертви сред местното население, в близост до вулкана са избухнали локални пожари. Местните власти са издали разпореждане хората да избягват района, тъй като вулканичната дейност продължава, а по пътищата са се образували пукнатини.
Експерти предупреждават за възможни нови експлозии, тъй като продължава и освобождаването на метан от подземните слоеве под вулкана.
текст: Милен Кандарашев
Вулкан изригна зрелищно в Колумбия
