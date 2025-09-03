Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вулканът Килауеа на Хавай изригна за 32-ри път от декември насам
Автор: Николина Александрова 12:52Коментари (0)77
©
Вулканът Килауеа на Хаваите изригна отново, изригвайки лава на 100 метра във въздуха от кратера на върха, предава Тhe Guardian.

Това е 32-рото изригване на вулкана от декември насам, но лавата от настоящото изригване се съдържа в кратера на върха в Националния парк "Вулканите на Хавай“.

Лава изригна и от северния отвор на кратера Халемаумау след полунощ на 3 септември, а на сутринта вулканът започна да изхвърля лава от южния отвор на кратера.

Още по темата: общо новини по темата: 1254
02.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
30.08.2025 »
предишна страница [ 1/209 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
19:50 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Първият учебен ден
51-ото Народно събрание
Смърт след арест за кражба в Казанлък
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: