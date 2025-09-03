Вулканът Килауеа на Хавай изригна за 32-ри път от декември насам

© Вулканът Килауеа на Хаваите изригна отново, изригвайки лава на 100 метра във въздуха от кратера на върха, предава Тhe Guardian.



Това е 32-рото изригване на вулкана от декември насам, но лавата от настоящото изригване се съдържа в кратера на върха в Националния парк "Вулканите на Хавай“.



Лава изригна и от северния отвор на кратера Халемаумау след полунощ на 3 септември, а на сутринта вулканът започна да изхвърля лава от южния отвор на кратера.