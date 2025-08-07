ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вулканът Ключевская сопка в Камчатка изхвърли пепел на височина 11,5 км
"Експлозиите са вдигнали пепел от вулкана с 11,5 км. Стълбът от пепел се е разпрострял на 124 км на изток от вулкана“, се казва в доклада.
Вулканът Ключевская сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Той се активизира след мощно земетресение на 30 юли, което бе с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.
