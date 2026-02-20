NBC News.
Делото се фокусира върху това дали Законът за международни извънредни икономически правомощия, който позволява на президента да регулира вноса по време на национална извънредна ситуация, дава право на Тръмп да налага мита без ясни ограничения по отношение на обхвата или продължителността им.
Конституцията на САЩ дава на Конгреса правомощието да определя тарифи, а опонентите твърдят, че Тръмп е превишил правомощията си.
Върховният съд, в който консерваторите имат мнозинство от 6 на 3, изслуша почти три часа аргументи през ноември и не даде много индикации за това как може да се произнесе.
Но съдът сега отмени тарифите, което означава, че администрацията може да се сблъска с огромни финансови последствия.
Тръмп предупреди, че САЩ ще трябва да "развърже“ търговските споразумения, ако загуби делото.
Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
©
Още по темата
/
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба" и плаши с мита страните, продаващи петрол на Хавана
30.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
Още от категорията
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
16.02
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Андрю е върнал на Норвегия държавния орден за специални заслуги
18:33 / 19.02.2026
Арестуваха принц Андрю
12:53 / 19.02.2026
САЩ осъдиха българин, изнасял незаконно електронни компоненти за ...
22:25 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.