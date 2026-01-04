CNN.
"Върховният съд на Венецуела (TSJ) разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.
Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.
Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на материална и временна невъзможност той да изпълнява задълженията си.
ФОКУС припомня, че американски военен хеликоптер отведе Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, където ще се изправят пред съдебен процес. Повдигнати са им федерални обвинения в наркотероризъм в Манхатън.
В същото време се появиха слухове, че вицепрезидентът Родригес е заминала за Русия, но говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред Известия, че съобщенията за това са "фалшиви".
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
©
Още по темата
/
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално време от резиденцията си в Мар-а-Лаго
03.01
Ванс: Тръмп многократно е предлагал отстъпки на Венецуела в замяна на спиране на трафика на наркотици
03.01
Още от категорията
/
След като 3 тела бяха извадени от заливи в Хюстън, полицията опроверга слуховете за сериен убиец
02.01
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално вр...
19:28 / 03.01.2026
Разследват двамата управители на бара в Швейцария след смъртоносн...
18:24 / 03.01.2026
Урсула фон дер Лайен за атаката по Каракас: ЕС е с народа на Вене...
16:40 / 03.01.2026
Зеленски предложи на Шмигал поста първи вицепремиер и министър на...
16:00 / 03.01.2026
САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
15:00 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.