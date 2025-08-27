ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигатели с вътрешно горене?
В писмо лидерите на основните лобистки групи в индустрията призовават председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да преразгледа плановете за постепенно премахване на превозните средства, задвижвани с изкопаеми горива, до средата на следващото десетилетие, твърдейки, че доминиращата позиция на Китай във веригата на доставки на електрически превозни средства и новите търговски бариери на САЩ създават допълнителни пречки, съобщава Bloomberg.
"Европейският план за трансформация на автомобилната индустрия трябва да загърби идеализма и да признае настоящите индустриални и геополитически реалности“, заявяват в писмото президентът на Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) Ола Калениус и президентът на Европейската асоциация на автомобилните доставчици Матиас Цинк.
По думите им постигането на целите за въглеродните емисии за 2030 г. и 2035 г. в днешната реалност "вече не е осъществимо“.
Калениус ръководи германския производител на премиум автомобили Mercedes-Benz Group AG, а Цинк е начело на доставчика Schaeffler AG, пише investor.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
14:37 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: