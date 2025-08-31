Новини
Въвеждат нова мярка при наемане на жилище в Гърция
09:14
©
Гърция подготвя въвеждането на задължителен сертификат за платежоспособност при наемане на жилище за по-голяма сигурност, че наемателят ще си плаща навреме наема. Така правителството се опитва да намали процента на имотите, които са свободни.

За да поощри отдаването под наем на имоти, които стоят празни и не са наети, правителството ще въведе специален сертификат, който ще се взима предвид при отдаване под наем.

Всеки кандидат-наемател ще трябва да представи удостоверение, издадено от независим държавен орган, който ще събира данни от банки и институции, както и публични комунални услуги, предава bTV.

Сертификатът ще бъде издаван чрез Националния регистър на частните дългове, създаден през 2022 г. и финансиран от Фонда за възстановяване на ЕС, като се очаква да бъде завършен в началото на следващата година.

Мярката цели да ограничи проблемите с неплащанията и да улесни наемодателите при подбора на надеждни наематели. Тези, които не дават жилищата си под наем от страх да не получат парите си приветстват мярката, а тези, които отдават жилища за дългосрочен наем често изискват декларация за приходи на наемателите, за да са сигурни, че те са платежоспособни.

Очаква се системата да влезе в сила в началото на 2026 г. или веднага щом бъде завършен регистъра.






