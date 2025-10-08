ЗАРЕЖДАНЕ...
|Взрив в нощен клуб в Атина - полицията започна разследване
Говорителят на полицията Константина Димоглиду заяви в ефира на телевизия Action 24, че разследването е поето от Дирекцията за борбата с организираната престъпност (ΔΑΟΕ) и че не се изключват различните версии за мотива и възможните извършители. "Въпросният нощен клуб никога досега не е попадал в полезрението на властите", подчерта Димоглиду.
По думите й взривното устройство е било поставено сравнително рано вечерта. "Ако на мястото имаше пешеходец или преминаващ моторист, можеше да има сериозно пострадали", допълни тя.
Повредени са входът на клуба и паркиран в близост автомобил, уточнява полицията. Разследващите са работили през нощта, като са иззели записи от охранителни камери в района, който според Димоглиду е "под постоянно видеонаблюдение".
Съобщава се, че вниманието на властите е насочено към четирима души, заснети да се държат подозрително в близост до клуба малко преди взрива. Местен жител разказа пред медията, че експлозията е станала около 22:00 часа вечерта местно време.
"Чухме оглушителен тътен. Първо си помислихме, че е гръм, но беше твърде силно. Излязохме навън и видяхме пристигащите пожарни коли", споделя очевидецът. "Клубът е затворен от години - чухме, че може би скоро ще отвори отново".
