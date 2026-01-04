Според доклада Мадуро ще се яви пред окръжния съдия Алвин Хелерстийн. Хелерстийн ръководи редица големи дела в Окръжния съд на Долен Манхатън.
Прокуратурата на САЩ разкри вчера пълното обвинение срещу венецуелския президент Николас Мадуро и висшето ръководство на страната. Документът, който е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието на САЩ и заема няколко десетки страници, твърди, че през последните 25 години Венецуела умишлено е "превърната в наркодържава и е превърната в основен маршрут
През 2020 г. срещу Мадуро вече бяха повдигнати обвинения в трафик на наркотици и пране на пари.
ФОКУС припомня, че на 3 януари Съединените щати атакуваха Венецуела. По време на атаката Мадуро и съпругата му бяха заловени и изведени от страната.
