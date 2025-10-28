Washington Post.
Изданието припомня, че САЩ традиционно помагат на страните от Карибския басейн в случай на природни бедствия. В момента в региона се намират няколко десетки самолета и осем кораба от американския флот с 6000 военни, много от които знаят как да действат по време на природни бедствия, а корабите имат голям опит в ликвидирането на извънредни ситуации.
Ураганът "Мелиса" отне живота на седем души преди да връхлети Ямайка
Преди бурята да се разрази, медиите в САЩ съобщиха, че страната може да започне да нанася удари по обекти на наркокартелите на територията на Венецуела в следващите няколко седмици. Въпреки това ураганът "Мелиса" може да попречи на тези планове, пише WP.
