The Wall Street Journal, най-лошият сценарий за пазара може да бъде блокирането от Иран на Ормузкия проток – дълбоководен проход между Иран и Оман, през който се транспортира почти една пета от цялото количество петрол, което се консумира в света ежедневно. По-рано този месец цените вече скочиха след изявлението на Техеран за частично ограничаване на движението през пролива от съображения за "безопасност“.
Пълното блокиране на пролива е безпрецедентна и сложна задача, отбелязват петролните анализатори. В същото време анализаторите от RBC Capital Markets отбелязват, че Иран вероятно има възможности да атакува танкери в пролива и да минира акваторията.
Ръководителят а отдела за енергийно прогнозиране в Oxford Economics Бриджит Пейн отбелязва, че дори незначителни прекъсвания в корабоплаването, които ще намалят трафика на корабите с 50%, могат да повишат цената на петрола до 84 долара за барел. Пълното спиране на транзита за една седмица би предизвикало скок до 140 долара – шок, сравним с последствията от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.
Преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток е спряно
Според данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ, през 2024 г. почти 40% от петрола, преминаващ през пролива, е произхождал от Саудитска Арабия. Кралството разполага с тръбопроводи, които позволяват частично да се заобиколи този възел, но за по-голямата част от обемите няма алтернативни маршрути.
Самият Иран изнася около 1,5 млн. барела на ден и, според анализатори от Kpler, е натоварил танкерите с максимално възможните обеми петрол на фона на засилването на военното присъствие на САЩ. Част от тези обеми вероятно все още нямат купувачи. Китай – основният клиент на Иран – напоследък намалява покупките си от Техеран, като увеличава вноса от Русия.
WSJ: Цената на петрола ще се увеличи драстично заради ударите по Иран
©
Още по темата
/
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
21:18
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност
21:13
Нейнски: 11 400 са българските граждани в района на конфликта, имаме готовност за евакуация във всеки един момент
16:50
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
16:49
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
16:48
Още от категорията
/
"Четири години, откакто Путин превзе Киев за три дни. Това говори много за нашата съпротива": Зеленски се обърна към народа от бункера в Киев
24.02
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 14 мин.
Путин... Лошото е че у нас ще се увеличи горивото, и всичко след него. Путин го вълнува зомбито...
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 31 мин.
Лошо Великият СтРатег император Пути ще е довален.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.