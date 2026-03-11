WSJ.
Изданието отбелязва, че страната с години се е подготвяла за развитието на такъв сценарий: увеличавала е собствения добив на енергоресурси, развивала е електрическите превозни средства, диверсифицирала е доставките и е трупала стратегически резерви. Ключови в тази стратегия са петролните запаси.
По оценки на анализатори Китай е събрал над1.2 милиарда барела суров петрол, което може да му стигне за около 100 дни без никакъв внос. В навечерието на днешната война Пекин продължаваше усилено да купува нефт. За първите два месеца от годината вносът е нараснал с 16%.
Замяната на бензиновите автомобили с електрически намалява нуждата от горива, а ориентирането към внос на руски газ ограничава зависимостта от близкоизточните доставчици.
Затвореният Ормузки проток си остава болезнена точка за Китай, но много повече страдат съседите му Япония и Южна Корея, отбелязва изданието.
В дългосрочна перспектива войната срещу Иран може само да стабилизира посоката на Китай за енергийна самодостатъчност, коментира WSJ.
текст: Милен Кандарашев
WSJ: Китай от години трупа ресурси и модифицира икономиката си за конфликт в Близкия Изток
©
Още по темата
/
Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
10.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
10.03
Още от категорията
/
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Унищожихме 10 ирански минни лодки
22:54 / 10.03.2026
Американското разузнаване: Иран възнамерява да минира Ормузкия пр...
22:38 / 10.03.2026
Нетаняху: Израел продължава да ''троши костите на Иран''
15:35 / 10.03.2026
Иран отговаря на заплахите на Тръмп: Внимавайте да не бъдете елим...
15:37 / 10.03.2026
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре пе...
12:05 / 10.03.2026
САЩ обмислят разполагането на още един самолетоносач в Близкия из...
11:21 / 10.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.