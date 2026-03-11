Войната в Близкия Изток се превърна в най-голямата проверка за китайската стратегия за енергийна сигурност и Пекин я преминава успешно, пишеИзданието отбелязва, че страната с години се е подготвяла за развитието на такъв сценарий: увеличавала е собствения добив на енергоресурси, развивала е електрическите превозни средства, диверсифицирала е доставките и е трупала стратегически резерви. Ключови в тази стратегия са петролните запаси.По оценки на анализатори Китай е събрал над1.2 милиарда барела суров петрол, което може да му стигне за около 100 дни без никакъв внос. В навечерието на днешната война Пекин продължаваше усилено да купува нефт. За първите два месеца от годината вносът е нараснал с 16%.Замяната на бензиновите автомобили с електрически намалява нуждата от горива, а ориентирането към внос на руски газ ограничава зависимостта от близкоизточните доставчици.Затвореният Ормузки проток си остава болезнена точка за Китай, но много повече страдат съседите му Япония и Южна Корея, отбелязва изданието.В дългосрочна перспектива войната срещу Иран може само да стабилизира посоката на Китай за енергийна самодостатъчност, коментира WSJ.