Необявеният все още официално ход на САЩ да позволят на Киев да използва ракетата "Storm Shadow“ за удари по Русия е следствие от неотдавнашно прехвърляне на правомощия за подкрепа на подобни атаки от министъра на отбраната Пийт Хегсет в Пентагона на висшия американски генерал в Европа, генерал Алексус Гринкевич, който е и командващ на НАТО.
Изданието отбелязва, че тази стъпка съвпада с инициативата на Тръмп в началото на октомври да принуди Москва да преговаря за прекратяване на войната и същевременно да се въздържи от прехвърляне на крилати ракети Tomahawk на Украйна.
Удари с ракети Storm Shadow
Американски представители казват, че очакват по-нататъшни украински удари по Русия с помощта на Storm Shadow, които се изстрелват от украински самолети и имат обсег над 290 километра.
"Възобновяването на използването на Storm Shadow не променя играта на бойното поле — обхватът им е много по-малък от този на Tomahawk и тези ракети са били използвани преди това срещу цели в Русия. Но те разширяват способността на Киев да нанася удари дълбоко в руска територия“, пише изданието.
Бившият президент Джо Байдън, в края на мандата си, позволи на Украйна да използва ракети Storm Shadow и американски ATACMS за поразяване на цели в Русия. Но откакто Тръмп се завърна на власт, Пентагонът въведе процедура за допълнително одобрение на трансгранични удари с всички ракети, използващи американски данни за насочване, включително Storm Shadow.
Украйна също така продължава да нанася удари дълбоко в Русия със собствени дронове и малък брой местни ракети. Много от тях са насочени към руски петролни рафинерии и енергийна инфраструктура.
Говорителят на НАТО полковник Мартин О'Донъл коментира наскоро военните умения на Киев във войната срещу Кремъл:
"Украйна демонстрира изключителна способност да нанася дълбоки удари срещу легитимни военни цели в Русия, които подкрепят войната на Кремъл, която изтощава руската икономика и вече е убила или ранила повече от милион руснаци. Тя не се нуждае от нашето разрешение“, казва полковникът.
Сенатор Ангъс Кинг (демократ от Мейн), който се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви, че макар изпращането на ракети Tomahawk да би засилило позицията на Украйна в конфронтацията с Путин, Съединените щати би трябвало да могат да влияят на избора на цели, по които Киев нанася удари.
"Ако можехме да контролираме насочването, така че да поразяваме само военни цели и само цели, които подкрепят атаката срещу Украйна, мисля, че това би бил ефективен начин да убедим Путин, че няма да спечели тази война“, подчертава той.
Решението за премахване на ограниченията за Storm Shadow, е взето преди украинският президент Володимир Зеленски да се срещне с Тръмп в Белия дом миналата седмица, казва източник, запознат с преговорите.
Американска помощ за Украйна
САЩ наскоро одобриха продажбата на 3350 ракети с въздушно изстрелване с боеприпаси с удължен обсег (ERAM) на Украйна, които могат да изминат 155 до 280 мили. Предишната администрация на САЩ, тази на Байдън, също бе доставила на Украйна ракети земя-земя Atacms с обсег от близо 200 мили, но те не са използвани срещу цели в Русия, откакто Тръмп се завърна в Белия дом.
