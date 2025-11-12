Wired.
Най-новото потвърждение идва от обсерватория в Южна Африка, която засякла първия радиосигнал от 3I/Atlas.
Но как? Радио сигнал? Това би трябвало да потвърди, че обектът е от технологичен характер
Проблемът е, че това не е радио сигнал като предаване, излъчвано от космически кораб. Вместо това е радиочестотен модел, засечен от MeerKAT, радиотелескоп, състоящ се от 64 антени – всяка с диаметър 13,5 метра – управляван от Южноафриканската радиоастрономическа обсерватория.
И какво е засякъл?
"Беше засечена абсорбция на OH на линиите 1665 MHz и 1667 MHz“, според изследователите.
Хидроксилният радикал (OH) може да абсорбира или излъчва радиация при определени честоти (като например 1665 и 1667 MHz) поради преходи в енергийните му нива. Тези спектрални линии на OH са открити в мъглявини, комети и области на звездообразуване. OH помага на астрономите да картографират областите на Вселената, в които се образуват звезди и вода, защото може да "свети“ ярко при радиочестоти при определени условия.
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
