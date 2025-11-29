изискваната от Airbus софтуерна актуализация е успешно приложена през изминалата нощ на всички засегнати самолети от семейството Airbus A320. Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения в резултат на този проблем.
"Безопасността остава най-големият и основен приоритет на авиокомпанията и ние продължаваме да поддържаме най-строгите стандарти във всеки аспект на нашата дейност“, заяви Диармуд О’Конийла, главен оперативен директор на Wizz Air.
"Бих искал също така да изразя моите искрени благодарности към нашите отдадени колеги от WIZZ, които работиха неуморно през цялата нощ, за да извършат актуализациите бързо и ефективно. Тяхната отдаденост гарантира, че нашите пътници успяха да пътуват по план, въпреки възникналите предизвикателства“, добави още О’Конийла.
Wizz Air: Всички полети днес се изпълняват и не се очакват повече смущения
©
Още от категорията
/
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
"Животното е от Афганистан - адската дупка на земята": Тръмп нарече нелегалните мигранти заплаха за САЩ
27.11
Български инвеститор изгуби 15 млн. евро в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
21:51 / 28.11.2025
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски акти...
19:52 / 28.11.2025
Германският парламент одобри бюджета за 2026-та, 11,5 милиарда от...
19:07 / 28.11.2025
Андрий Ермак подава оставка
18:00 / 28.11.2025
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, пре...
18:01 / 28.11.2025
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Кр...
16:05 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.