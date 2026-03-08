Ядреният обект в провинция Исфахан е претърпял сериозни щети в събота в резултат на удари на САЩ и Израел. Това съобщи информационната агенция ISNA.Според агенцията обектът е бил ударен от ракетна атака на 7 март, което е довело до ''сериозни щети“. Досега не е съобщено за радиационно замърсяване.Заводът за преобразуване на уран в Исфахан в Централен Иран, подложен на индустриални изпитания през 2004 г., позволява да се преобразува концентриран прах от уранова руда, добиван от мини в иранската пустиня в уранов тетрафлуорид и след това в хексафлуорид. След това тези газове се подават в центрофуги за получаване на обогатен уран. Пак в Исфахан през април 2009 г. беше открита лаборатория, която произвежда гориво, обогатено до ниска степен, предназначено за евентуални централи. В началото на 2024 г. Иран обяви началото на работата по изграждането на нов изследователски реактор в този обект.Информация за атаките срещу обекта е била предадена на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).Израел и САЩ са уверени, че по-голямата част от високообогатеният уран се съхранява в подземни тунели в Исфахан, а останалите запаси са разпределени между бункери във ''Фордоу'' и ''Натанз''. Уранът може да се използва като гориво за ядрени реактори или да бъде допълнително обогатен за производство на ядрени оръжия. Техеран отрича, че разработва такива.