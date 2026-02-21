университета в Киото.
"Това е важна стъпка напред. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че този метод на лечение ще се превърне в надежден стандартен вариант възможно най-скоро“, заявява Джун Такахаши, директор на института.
Лекарството съдържа нервни клетки, отгледани от iPS клетки, които са предназначени за трансплантация на пациенти с болестта на Паркинсон. Миналия април университетът в Киото представи резултати от клинични изпитвания, демонстриращи положителни промени при някои пациенти след трансплантация на тези клетки. През август Sumitomo Pharma кандидатства за одобрение на този продукт под търговското наименование Amshepuri и процесът на преглед беше ускорен.
Частично одобрение е получил и препарат на базата на iPS-клетки за лечение на исхемична кардиомиопатия.
И двата препарата са първите по рода си в света и към момента нямат аналози. За да получат пълно одобрение обаче, ще е необходимо по-нататъшно потвърждение на тяхната ефективност. Един от практическите проблеми остава въпросът за цената на подобни методи на лечение.
Япония частично одобри първото в света лекарство за лечение на Паркинсон
©
Още от категорията
/
От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на из...
20:01 / 20.02.2026
Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:35 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.