Японските власти предупредиха за повишен риск от "огромно“ земетресение през следващата седмица, след като земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер разтърси водите край североизточното крайбрежие, което доведе до заповед за евакуация и предупреждения за цунами с височина 3 метра, предава ВВС.

Хиляди хора бяха приканени да напуснат крайбрежните райони и да се оттеглят на по-високи места след земетресението във водите край префектура Ивате, на 530 км (330 мили) северно от столицата Токио.

Най-големите вълни на цунами са достигнали височина от 80 см. Предупрежденията и сигналите за цунами бяха отменени няколко часа след земетресението в понеделник.

Японската метеорологична агенция обаче предупреди, че през следващата седмица могат да възникнат земетресения, "причиняващи още по-силни трусове“, които да породят по-големи вълни.

Властите заявиха, че рискът от земетресение с магнитуд 8,0 или по-висок е "относително по-висок, отколкото в нормални условия“.

Хората в Япония все още са травмирани от спомените за огромното земетресение през 2011 г., което предизвика цунами, при което загинаха над 18 000 души и се стигна до ядрена авария в атомната електроцентрала във Фукушима.

След подводното земетресение в понеделник, регистрирано на дълбочина 10 км, бяха издадени предупреждения за възможни по-големи вълни към жителите в районите, най-близки до епицентъра – на главния японски остров Хоншу и в северния регион Хокайдо.