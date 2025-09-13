Японската метеорологична агенция: Не се очаква цунами след мощното земетресение край Камчатка 

© От Японската метеорологична агенция съобщиха, че няма опасност от цунами заради мощното земетресение, което удари близо до Камчатка, Русия тази сутрин.



"Фокус" припомня, че по данни на EMSC трусът е бил с магнитуд 7.4 по скалата на Рихте, на 1609 км североизточно от Комсомолск на Амур, и на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 44 км.