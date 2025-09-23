Японските автомобили в ще станат лукс. Митата в Турция скачат 

© Очаква се наскоро актуализираните митнически тарифи на ürkiye за внос на леки автомобили да засегнат най-силно японските автомобилни производители, тъй като те държат 8,6% дял от турския пазар, докато корекцията леко намали ставките за американските и китайските марки, пише Turkey Today.



Регламентът, публикуван в Държавен вестник, определя 25% мито за бензинови, дизелови и хибридни автомобили и 30% мито за изцяло електрически и plug-in хибридни превозни средства, в допълнение към съществуващото мито от 10%.



Турция си е поставила за цел износ на автомобили в размер на 41 милиарда долара за 2025 г.



Японските марки са пряко засегнати



Преди това Турция прилагаше допълнителни тарифи само за превозни средства, внесени от Съединените щати и Китай. Американските автомобили бяха обложени с 50% допълнително мито, докато китайските електрически превозни средства бяха обложени с допълнително мито от 40%. Съгласно новата рамка всички доставчици извън ЕС и извън споразуменията за свободна търговия (ССТ) вече са обхванати еднакво.



В същото време правителството отмени допълнителното мито от 60% за американски превозни средства, което беше в сила от 2018 г.



Промяната за първи път включва Япония в обхвата на новите тарифи, тъй като корекцията премахва относителното предимство, което японските марки преди това са имали пред американските и китайските конкуренти. Моделите, внасяни от Япония и Тайланд – два основни източника на доставки – вече ще бъдат пряко засегнати от по-високите ставки.



Civic на Honda, произвеждан в Тайланд, заедно с моделите Jazz, HR-V и CR-V, ще претърпят повишение на цените. Corolla Cross, RAV4 и Land Cruiser Prado на Toyota ще бъдат включени. Модели на Lexus като LBX, NX, RX и LM също са обхванати, докато X-Trail на Nissan се присъединява към списъка с модели, подлежащи на по-високите тарифи, според ориентирания към бизнеса bigpara.hurriyet.com.tr.



Нови модели на Nissan, включително X-Trail, Juke и Qashqai, изложени пред автокъща в Анталия, Турция, 18 февруари 2023 г. (Adobe Stock Photo)



Дизайнът на тарифите облагодетелства едни, но обременява други: Лидер в индустрията



Асоциацията на автомобилните дистрибутори и мобилността (ODMD) заяви, че новата тарифна структура създава несигурност на пазар, който вече функционира на рекордни нива.



Президентът на ODMD и главен изпълнителен директор на Toyota Türkiye Али Хайдар Бозкурт предупреди, че внезапните промени в политиката нарушават дългосрочното планиране в индустрията. "Автомобилният сектор, по своята същност, изисква дългосрочни прогнози, подготовка и планиране на поръчките. Внезапно въведените регулации обаче правят предвидимостта по-трудна“, каза той.



Той подчерта, че двумесечният период на адаптация не е достатъчен. "60-дневният период за приспособяване не е достатъчен. Преразглеждането на поръчките, производството и логистичните планове изисква поне три месеца. Марките произвеждат и разпространяват въз основа на предварително определени квоти на световните пазари. Постоянно променящите се данъчни системи затрудняват търговията и конкурентоспособността“, заяви Бозкурт.



"Виждаме, че потребителите се насочват към превозни средства с благоприятни данъчни условия. Но това прави средносрочното и дългосрочното планиране още по-предизвикателно“, добави той.



Бозкурт коментира и как регулацията засяга различните страни износителки. "Изглежда, че страни като Китай и Съединените щати, които са извън споразуменията за свободна търговия, са получили определени удобства. Междувременно други доставчици без споразумения за свободна търговия сега са изправени пред по-големи финансови задължения“, каза той.



Президентът на ODMD отбеляза, че индустрията отдавна призовава за по-балансиран данъчен модел.



"Искаме съвременна и справедлива данъчна система. Приходите на държавата няма да намалеят, но данъчната тежест върху превозните средства ще бъде по-балансирана. Необходим е модел, който не претоварва потребителите и насърчава използването на съвременни автомобили. Такава система би увеличила и предвидимостта в сектора“, каза Бозкурт.



Nissan е лидер във вноса на японски автомобили в Турция



Пазарът на леки автомобили в Турция достигна 654 413 бройки в периода януари-август 2025 г., което е увеличение с 8,1% спрямо година по-рано.



От 654 413 продадени леки автомобили в Турция през първите осем месеца на 2025 г., 462 904 са вносни, което представлява около 71% от пазара. Японските марки са представлявали 39 721 от този внос, което се равнява на около 8,6% от общия внос на леки автомобили.



Nissan се класира на първо място с 14 951 вносни автомобила, следван от Toyota заедно с луксозната си марка Lexus с 10 893, Honda с 9 606, Suzuki с 3 974 и Subaru с 297.



За разлика от това, марките с местно производство остават до голяма степен защитени. Renault продаде 61 122 произведени в страната леки автомобила и внесе 13 017 в периода януари-август, докато Fiat продаде 46 424 произведени в страната автомобила в сравнение със само 419 вносни.



Турският производител на електрически превозни средства Togg, който е продал 21 070 автомобила през същия период, също не е засегнат, тъй като цялото му производство е местно.