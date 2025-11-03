Сподели close
Жалбите за тормоз на работното място в Гърция са се увеличили повече от два пъти до 318 през 2024 г. от 151 през 2022 г., според годишния доклад на Инспекцията по труда, публикуван в петък. Мобингът – словесен, психологически и морален тормоз – представлява 78% от случаите. 

Данните показват промяна в моделите на тормоз, като "вертикалният тормоз“ от страна на работодателите намалява, а "хоризонталният тормоз“ между колегите се увеличава, пише Kathimerini.com

От оплакванията срещу колеги служители, 33% са свързани с лица на ръководни позиции, докато 26% са свързани с колеги на същото йерархично ниво. 

До октомври 2025 г. инспекторите са извършили 1806 проверки на работните места и са получили 374 оплаквания. 

Джорджия Вазаки, ръководител на звеното за мониторинг на насилието и тормоза в Инспекцията по труда, заяви, че 31% от случаите са били решени чрез медиация, с което се избягват съдебни производства. 

"Насилието и тормозът вече са признати психосоциални рискове с институционална рамка за защита“, каза Вазаки пред Атино-македонската информационна агенция. 

"Рамката е стабилна и никой не трябва да се страхува.“ Компаниите с над 70 служители трябва да включат политики срещу тормоза в разпоредбите на работното място. През 2024 г. са подадени 299 такива разпоредби.