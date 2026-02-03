Сподели close
Пощенският оператор в Португалия уведомява, че зимната буря "Йосиф“ с обилни валежи е довела до затваряне на пътища и прекъсване на електрозахранването. В резултат обработката и доставката на пратките се извършват със забавяне.