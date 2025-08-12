Забраниха плуването на тези плажове по Черно море 

© Забраниха плуването на някои плажове в квартал Кандира в Коджаела, разположен на брега на Черно море. Причината са неблагоприятни метеорологични и морски условия, пише hurriyet.



Според изявление от офиса на областния управител, плуването е било забранено на плажовете, различни от Сейрек, Керпе, Кумджагъз, Кованагъзъ и Мичо, на 12 и 13 август.



Гражданите са били помолени да плуват в зоните, оградени от понтони на посочените плажове.