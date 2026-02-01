Забраниха тези бебешки артикули заради риск от опасност
Единият модел бебешка раница е с бранд MOTHER!S LOVE и уникален идентификатор 1005008688935483. Другият доказано опасен модел носач за бебе е с бранд Shenzen Zunwei Waist Stool Products Co. Ltd, баркод 6972396110479 и уникални идентификатори 1005007577581001-12000041365944627.
Разпореждане за премахване от онлайн пазара е издадено и за бебешки слинг с номер на модела Y1590. Изработен е от плат и от мрежа, поставя се като елече на възрастния човек и се завързва на гърба на детето, но няма опора, която да го държи отдолу и това крие опасност от изплъзване. Уникалните идентификатори на модела са 005007565256736-12000041320277361.
Несъответствието на артикулите с Общия регламент относно безопасността на продуктите се изразява в това, че при тях липсват вградени отвори за крачета и това не дава сигурност за детето. Бебешкият слинг не отговаря и на европейския стандарт 16512.
И трите модела са продавани чрез AliExpress.
