Задействаха RO-ALERT в Румъния за падащи обекти от небето 

© Главният инспекторат за извънредни ситуации изпрати ново съобщение RO-ALERT за северната част на окръг Тулча за падащи предмети от въздушното пространство.



Digi24 пише, че населението е било призовано да предприеме защитни мерки. Продължителността на въздушната тревога е била около 90 минути.



"След въздушната тревога не са регистрирани обаждания на единния номер за спешни повиквания 112“. Това каза говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Делта, Даниел Нъстасе. Руските сили са изстреляли вълна от дронове в ранните часове на днешния ден над най-малко три украински области - Одеса, Суми и Киев - причинявайки жертви и щети на гражданската инфраструктура, според местните власти.