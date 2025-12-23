Сподели close
Задействаха системата RO-Alert в Румъния, в северната част на окръг Тулсеа и   югоизточната част на окръг Галати заради нова атака на руски дронове срещу  украинско пристанище близо до границата с Румъния, пише Digi24.

В 01:10 радарните системи на MApN са засекли две въздушни цели в украинското пространство, които са се развили в посока Рени и Чилия. 

Според MApN в 01:26 ч. населението в северната част на окръг Тулсеа и било предупредено чрез системата RO-Alert. По-късно са били засечени и друга група дронове, движещи се в посока пристанище Рени, малко след като е било съобщено за експлозии на територията на Украйна. MApN подчертава, че не са докладвани неразрешени прониквания в румънското въздушно пространство, и състоянието на готовност е било премахнато в 02:15.