Задържаха българка в Русия

© МВнР е уведомено за случай на задържана от органите на МВР на Руската федерация българска гражданка. Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на РФ (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).



Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" към Министерство на външните работи на Република България след официално запитване.



"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", добавиха от институцията.