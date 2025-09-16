Задържаха мъж за нарушаване на въздушното пространство над замъка "Уиндзор" преди посещението на Тръмп

© Арестуван е мъж за нарушаване на ограниченията за въздушно пространство, въведени за посещението на президента Доналд Тръмп. Това съобщи полицията на Темз Вали, пише London evening standard.



37-годишен мъж от Ейлсбъри, Бъкингамшир, беше арестуван за предполагаемо управление на дрон, който е нарушил ограниченията.



Инспекторът на полицията на Темз Вали Матю Уилкинсън каза: "В съответствие със стандартния протокол за събития от такъв мащаб, сега е в сила строго ограничение на въздушното пространство. Очакваме пълно сътрудничество от обществеността и няма да се поколебаем да предприемем действия за прилагане на закона".



Президентът на САЩ и първата дама Мелания Тръмп трябва да пристигнат в частното имение на замъка "Уиндзор" днес вечерта, където ще се състои церемониалното посрещане от крал Чарлз III.