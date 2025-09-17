Задържаха мъжете, пребили до смърт мъж в Крайова

© digi24 Четирима мъже, участвали в сбиването в Крайова в събота, довело до смъртта на мъж, са задържани под стража за 30 дни. Решението на съда в Долж не е окончателно.



Съдът реши да позволи на четиримата да присъстват на погребението на мъжа, загинал в този скандал, придружени от полицейски служители, според News.ro. За двама други мъже, за които е поискан превантивен арест, делото е разделено, като решението ще бъде взето в сряда.



"По време на цялото пътуване от Центъра за задържане и превантивен арест в затвора Долж до църквата, съответно до гробището и обратно, подсъдимите ще бъдат придружени от служители от затвора Долж“, се казва в протокола от съдебното заседание.



Решението за предварителен арест на четиримата мъже не е окончателно и може да бъде обжалвано в рамките на 48 часа от постановлението. Съдът в Долж реши, че по отношение на двама други мъже, участвали в скандала, за които е предложен предварителен арест, делото следва да бъде отделено.