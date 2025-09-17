ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържаха мъжете, пребили до смърт мъж в Крайова
Съдът реши да позволи на четиримата да присъстват на погребението на мъжа, загинал в този скандал, придружени от полицейски служители, според News.ro. За двама други мъже, за които е поискан превантивен арест, делото е разделено, като решението ще бъде взето в сряда.
"По време на цялото пътуване от Центъра за задържане и превантивен арест в затвора Долж до църквата, съответно до гробището и обратно, подсъдимите ще бъдат придружени от служители от затвора Долж“, се казва в протокола от съдебното заседание.
Решението за предварителен арест на четиримата мъже не е окончателно и може да бъде обжалвано в рамките на 48 часа от постановлението. Съдът в Долж реши, че по отношение на двама други мъже, участвали в скандала, за които е предложен предварителен арест, делото следва да бъде отделено.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: