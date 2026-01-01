Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
©
Малко по-рано швейцарската полиция съобщи, че загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана, Вале са от различни националности, предава Le Parisien.
ФОКУС припомня, че най-малко 10 души загинаха при експлозия в бар в ски курорт в Швейцария, вероятна причина за експлозията е мащабен пожар, причинен от пиротехника.
Още по темата
/
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Още от категорията
/
Нови пречки пред пълното оповестяване на досиетата на Епстийн: Ще са необходими 400 адвоката за разглеждането на 5,2 милиона страници
31.12
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова Зеландия посрещна 2026 година
13:28 / 31.12.2025
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:36 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с пост...
11:07 / 31.12.2025
Земетресение от 5.3 по Рихтер разтърси Калифорния
09:07 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.