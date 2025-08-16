© Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова посъветва лидерите на "коалицията на желаещите“ да не забравят салфетките и "лъжичките за захар“ за следващата среща, предаде ТАСС.



Дипломатката отбеляза, че на 17 август ще се проведе среща на "коалицията на желаещите“ чрез видеоконферентна връзка под председателството на британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон. "Те не трябва да забравят салфетките и лъжички за захар“, отбеляза тя в Telegram канала.



През май се появи видео на Макрон, Стармер и Мерц, заснето във влак по време на пътуване до Киев. Във видеото Макрон, след като журналисти започват да снимат срещата им, изведнъж осъзнава, че набързо започва да премахва малък бял пакет от масата. Елисейският дворец заяви, че малкият бял пакет, който Макрон набързо е премахнал от масата пред журналисти, не е бил наркотици, а кърпичка.