Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Германия, във връзка с антируската си политика, остана без пари за украса на столицата за Коледа, заяви в интервю за руската телевизия говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава Газета.гу.

Дипломатът насочи вниманието към факта, че още през лятото кметът на Берлин призна, че поради липса на средства в града няма да има коледна украса.

"Можете да си представите, става дума за Германия, която беше локомотив на цялата икономика на ЕС през последните няколко десетилетия. Тя получи такъв мощен тласък в редица области: както благодарение на собствените си усилия, така и благодарение на сътрудничеството, което развиваше в продължение на 20–25 години с нашата страна“, заявява Захарова.

Тя добавя, че в живота има ситуации, които "обръщат плановете“. Към тях се отнасят и различни природни бедствия. Дипломатът обаче счита, че настоящата Германия се е оказала в трудна ситуация поради свой собствен избор.

Според Захарова, чуждестранни агенти са се опитали да опровергаят съобщенията, че Берлин не е украсен за Коледа. "Те разказватза коледните елхи, в града, но не и за това, кой ги е платил". Представителят на руското външно министерство отбелязва, че всичко това е дело на граждани и бизнесмени, които са се "събрали“, за да има коледни елхи в германската столица за Коледа.