Захарова: Изявленията на Драгоне са крайно безотговорни, НАТО се движи към ескалация
©
Дипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Драгоне за вестник Financial Times.
"Коментирайки реакцията на блока на "хибридните атаки“ от страна на Русия, той заявява, че "превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Явно е дошло времето Северноатлантическият алианс да действа "по-агресивно“, обяснява дипломатът.
Драгоне: НАТО разглежда превантивни мерки срещу Русия
"Разглеждаме изявлението на Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия като крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да продължи да се движи в посока ескалация“, отбелязва тя.
Виждаме в него целенасочена опити да се подкопаят усилията за излизане от украинската криза. Хората, които правят подобни изявления, трябва да осъзнават произтичащите от това рискове и възможни последствия, включително за самите членове на алианса".
Още по темата
/
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна
25.11
Още от категорията
/
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
30.11
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
27.11
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
22:54 / 30.11.2025
Умеров: Започнаха преговорите между украинската и американската д...
19:05 / 30.11.2025
Вучич за NIS: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме...
13:57 / 30.11.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
11:59 / 30.11.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:53 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:22 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.