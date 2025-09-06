Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Захарова: Западът извършва геноцид срещу украинския народ, и то чрез ръцете на Зеленски
Автор: Николина Александрова 14:56Коментари (0)23
©
"Западните страни извършват геноцид срещу украинския народ -и от ръцете на Володимир Зеленски, който беше доведен на власт, докато самият той само биологично отговаря на характеристиките на човешко същество", заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. В интервю за ТАСС, в кулоарите на Източния икономически форум (ИИФ), тя коментира, че в Украйна се извършва "унищожаване на културата" и че за тази цел се извършва "анулиране" и реформиране на народа.

"В Украйна, под тяхното - пряко западно, ръководство, се осъществява ясното прилагане на тяхната концепция. Там вече се извършва унищожение, наред с разрушението“, заявява Захарова.

Тя посочва още, че те (Западът) унищожават предимно украинския народ.

"Защото аз например смятам, че това е геноцид срещу украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек... който само биологично отговаря на тези характеристики - и който трябва да приложи това, което е било замислено преди това, това, което западняците се опитват да приложат отдавна - да унищожи Украйна и украинците“, подчертава Захарова.

Още по темата: общо новини по темата: 3517
04.09.2025 Проф. Чуков: Трябва да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори
03.09.2025 Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
02.09.2025 Кибератака затвори един от най-големите заводи на Jaguar Land Rover
02.09.2025 Задействаха RO-ALERT в Румъния за падащи обекти от небето 
28.08.2025 Германско списание пуска монета в чест на Владимир Путин
27.08.2025 Опасно вещество, причиняващо рак и увреждания на черния дроб, е открито в яйцата в Европа
предишна страница [ 1/587 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
20:43 / 04.09.2025
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
13:42 / 04.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Съединението и празник на Пловдив
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Трима загинаха, след като кола се заби в заведение в Разград
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: