Захарова: Зеленски лъже, а Киев ще отговаря за свои престъпления
©
"Лъжа са изявленията на Зеленски за Буча. Лъжа са изявленията на Зеленски за откраднатите от Русия деца. Лъжа са изявленията на Зеленски за нежеланието на руската страна да води преговори. А думите на Лавров са истина и киевският режим ще отговаря за тези престъпления“, отбелязва дипломатът.
Още по темата
/
Лавров: Русия няма да се оттегля от преговорите със САЩ след атаката на ВСУ срещу резиденцията на Путин
29.12
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
28.12
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
26.12
Още от категорията
/
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали
29.12
Почина Брижит Бардо
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лавров: Русия няма да се оттегля от преговорите със САЩ след атак...
19:21 / 29.12.2025
Лавров: Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в ...
18:02 / 29.12.2025
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа ...
15:50 / 29.12.2025
Сръбските студенти събират подписка за предсрочни избори, Вучич о...
13:00 / 29.12.2025
Над 25 души са ранени след мощното земетресение в Перу
10:40 / 29.12.2025
Зеленски и Тръмп ще проведат нов разговор днес
10:10 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.