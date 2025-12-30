Володимир Зеленски лъже, киевският режим ще отговаря за свои престъпления. Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с атаката срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин. В свояканал Захарова обръща внимание на съобщенията в медиите, че "Зеленски е нарекъл лъжа изявлението на Лавров за удара по резиденцията на Путин“."Лъжа са изявленията на Зеленски за Буча. Лъжа са изявленията на Зеленски за откраднатите от Русия деца. Лъжа са изявленията на Зеленски за нежеланието на руската страна да води преговори. А думите на Лавров са истина и киевският режим ще отговаря за тези престъпления“, отбелязва дипломатът.