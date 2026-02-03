Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира в свояканал информацията, че бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън са се съгласили да дадат показания в Конгреса по делото на Джефри Епстийн."Надявам се, че с презентация, преминаваща във възтановка“, пише Захарова.Преди това агенция Bloomberg съобщи, че Бил Клинтън и Хилари Клинтън са се съгласили да дадат показания пред Конгреса по делото за дейността на Епстийн.Наскоро комисията за надзор на Камарата на представителите на САЩ трябваше да гласува за привличането им под наказателна отговорност за неуважение към Конгреса поради игнориране на призовките в рамките на разследването.По-късно в писмо до председателя на надзорния комитет, републиканеца Джеймс Комер, адвокатите на Клинтън отбелязаха, че приемат условията на комитета и са готови да се явят за даване на показания.През август Клинтън, както и бившият директор на ФБР Джеймс Коми и други правителствени служители, получиха призовки в съда. Първоначално разпитите бяха насрочени за октомври, а след това бяха преместени за декември по молба на Бил Клинтън.