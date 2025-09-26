ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Захарова погна Bloomberg: Това е русофобска фантазия
По-рано информационна агенция Bloomberg съобщи (позовавайки се на източници), че Западна Европа е предупредила Русия за готовността си да отговори с "пълна сила" на евентуални случаи на нарушаване на въздушното й пространство, включително да сваля нарушителите. Според агенцията, споменатата позиция е била доведена до знанието на Русия по време на "напрегната среща в Москва", която се твърди, че е протекла в Министерството на външните работи на Русия.
"Знаете, аз видях това, но изобщо не разбирам за какво става дума“, отговаря Захарова. "Струва мисе, че това са поредните измислици на тази конкретна западна агенция. Ако поне успеем да разберем за каква среща става дума, тогава ще можем да разберем и на каква тема са всички тези фантазии. А така е просто невъзможно да коментираме“. Дипломатът добавя, че тази "новина в кавички“ е "измислена, за да развие темата на тази абсолютно русофобска, агресивна, ненормална реторика на западноевропейците“.
"Струва ми се, че това се прави умишлено и специално с цел да се придаде по-голяма тежест на изявленията на представителите на страните от Европейския съюз, които нагнетяват тази агресивна риторика и съответно атмосферата около Русия и изобщо бъдещето на европейския континент“, продължава говорителят на руското МВнР.
"Когато безкрайно говорят за необходимостта от милитаризация, за необходимостта да се разправят с нашата страна с различни методи. Обвинения, отново там, в безпилотните самолети, в кибератаките и така нататък".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3563
|предишна страница [ 1/594 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: