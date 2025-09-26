Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Захарова погна Bloomberg: Това е русофобска фантазия
Автор: Николина Александрова 08:52Коментари (0)71
©
Новината за предполагаемото предупреждение на Европа към Москва за готовност да сваля руски военни самолети е фантазия, която задоволява русофобията. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова.

По-рано информационна агенция Bloomberg съобщи (позовавайки се на източници), че Западна Европа е предупредила Русия за готовността си да отговори с "пълна сила" на евентуални случаи на нарушаване на въздушното й пространство, включително да сваля нарушителите. Според агенцията, споменатата позиция е била доведена до знанието на Русия по време на "напрегната среща в Москва", която се твърди, че е протекла в Министерството на външните работи на Русия.

"Знаете, аз видях това, но изобщо не разбирам за какво става дума“, отговаря Захарова. "Струва мисе, че това са поредните измислици на тази конкретна западна агенция. Ако поне успеем да разберем за каква среща става дума, тогава ще можем да разберем и на каква тема са всички тези фантазии. А така е просто невъзможно да коментираме“. Дипломатът добавя, че тази "новина в кавички“ е "измислена, за да развие темата на тази абсолютно русофобска, агресивна, ненормална реторика на западноевропейците“.

"Струва ми се, че това се прави умишлено и специално с цел да се придаде по-голяма тежест на изявленията на представителите на страните от Европейския съюз, които нагнетяват тази агресивна риторика и съответно атмосферата около Русия и изобщо бъдещето на европейския континент“, продължава говорителят на руското МВнР.

"Когато безкрайно говорят за необходимостта от милитаризация, за необходимостта да се разправят с нашата страна с различни методи. Обвинения, отново там, в безпилотните самолети, в кибератаките и така нататък".

Още по темата: общо новини по темата: 3563
26.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/594 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
16:19 / 24.09.2025
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
15:07 / 24.09.2025
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
17:27 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
09:43 / 24.09.2025
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
09:46 / 24.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
Природни стихии
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: