Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен

© "Твърденията, обвиняващи Кремъл в опит да заглуши самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, са фалшиви и параноични", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости.



Тя дори се пошегува и каза: "Представям си някой да седи в Кремъл и, знаете ли, да манипулира джойстика и да казва: "Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти. Не знам защо направо не откраднахме картите".



"Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, не е просто лъжа с известна доза истина или смесица от истина, полуистина и неистина, а е 100% лъжа", категорична е Захарова.