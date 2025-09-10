Захарова за протестите в Непал: Надявам се, че тази ситуация ще се успокои, но кадрите бяха ужасяващи

© Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова изрази надежда, че ситуацията с масовите вълнения в Непал ще се успокои, предава ТАСС.



"Надявам се, че тази ситуация ще се успокои. Но кадрите бяха ужасяващи“, каза тя.



Дипломатката добави, че исторически е имало много революции и преврати, но хората преди не са имали възможност да гледат какво се случва онлайн. "Това са били или кинохроника, която се е показвала в отделни фрагменти в новинарски блокове. Особено когато ставало дума за някакви отдалечени райони, които принадлежат на други континенти, на други региони. Но това, което се случи вчера, разбира се, е история за онлайн наблюдение на трагедия буквално на живо“, каза тя.



Според Захарова, протестите в Непал са показали важността на това всички институции на държавната власт и гражданското общество да работят в синергия. "За да не са в сговор, това са различни неща, но в синергия. И за да си върши работата всеки вид власт и всичко това да е в полза на държавата и най-важното - на народа“, подчерта Захарова.



"И колко е важно да не пропуснем момента. Защото виждате с каква сила, с каква скорост се разпространява това бедствие“, заключи тя.