© виж галерията Израелското правителство публикува в социалната мрежа Х снимки на първата група от освободените заложници, сред тях е и Матан Ангрест — 22-годишен войник с израелско-българско гражданство, който бе отвлечен от военната база Нахал-Оз.



ХАМАС освободи и втората група от 13 заложници. Така всички 20-те заложници, за които бе съобщено, че са живи вече са освободени.