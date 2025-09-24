Заплашителни съобщения за "клане" са изпратени до училища, детски градини и болници в Румъния 

© Заплашителни съобщения за нападение, са изпратени до училища, детски градини и болници, както в столицата на Румъния Букурещ, така и в цялата страна. Друг анонимен имейл е достигна и до стотици адреси на държавни институции.



Представителят на IGPR Георгиан Драган заяви днес, че съобщението е изпратено от същия имейл адрес, от който са изпратени и предишните съобщения“. Според източници на Digi24, 17-годишно момче е разпитвано във връзка със заплахите.



Съобщението гласи: "Ще вляза в училището и ще се насоча към подготвителния клас. Подгответе се психически за това, което предстои през следващите няколко дни. Въоръженото нападение, което съм подготвил за тази седмица, ще се състои“. Авторът също така заплашва да стреля по деца и учители.



"Румънската полиция беше уведомена от няколко училищни звена, както в столицата, така и в няколко окръга в страната, относно това, че институциите са получили заплашителни съобщения, към които, като новост, са били приложени и снимки“, заяви представителят на IGPR.



В понеделник институциите получиха подобни заплахи. Както полицията, така и SRI обявиха, че заплахата към този момент се счита за нереална.



"Ще причиня истинско клане“, добавя човекът, изпратил страховития имейл.