ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Заплашителни съобщения за "клане" са изпратени до училища, детски градини и болници в Румъния
Представителят на IGPR Георгиан Драган заяви днес, че съобщението е изпратено от същия имейл адрес, от който са изпратени и предишните съобщения“. Според източници на Digi24, 17-годишно момче е разпитвано във връзка със заплахите.
Съобщението гласи: "Ще вляза в училището и ще се насоча към подготвителния клас. Подгответе се психически за това, което предстои през следващите няколко дни. Въоръженото нападение, което съм подготвил за тази седмица, ще се състои“. Авторът също така заплашва да стреля по деца и учители.
"Румънската полиция беше уведомена от няколко училищни звена, както в столицата, така и в няколко окръга в страната, относно това, че институциите са получили заплашителни съобщения, към които, като новост, са били приложени и снимки“, заяви представителят на IGPR.
В понеделник институциите получиха подобни заплахи. Както полицията, така и SRI обявиха, че заплахата към този момент се счита за нереална.
"Ще причиня истинско клане“, добавя човекът, изпратил страховития имейл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: