CNN.
Вчера Тръмп заяви, че "в рамките на две седмици" ще се срещне с руския лидер в Унгария, за да обсъдят войната в Украйна.
Ключовите теми на срещата трябва да бъдат:
-предаването на ракети Tomahawk на Украйна.
-укрепването на системите за противовъздушна отбрана на Украйна
-обсъждането на потенциалния преход на Украйна към следващата фаза на военните действия
-санкционната политика на САЩ по отношение на Русия
