Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом. Очаква се Зеленски да настоява пред Тръмп за повече оръжия с голям обсег, способни да поразяват цели дълбоко в Русия. Темата за ракетите Tomahawk е била повдигната и в "дългия телефонен" разговор между Тръмп и Владимир Путин вчера, твърдят източници на CNN.

Вчера Тръмп заяви, че "в рамките на две седмици" ще се срещне с руския лидер в Унгария, за да обсъдят войната в Украйна.

Ключовите теми на срещата трябва да бъдат:

-предаването на ракети Tomahawk на Украйна.

-укрепването на системите за противовъздушна отбрана на Украйна

-обсъждането на потенциалния преход на Украйна към следващата фаза на военните действия

-санкционната политика на САЩ по отношение на Русия