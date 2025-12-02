Започна срещата между руският президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ СтивУВиткоф в Кремъл във вторник вечерта, предаваДжаред Кушнер, зет на президента на САЩ, също участва в срещата.От руска страна на срещата присъстват помощникът на президента Юрий Ушаков и специалният представител на президента на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.Дискусията ще се фокусира върху разрешаването на войната в Украйна, включително предложения от САЩ мирен план, съобщава агенцията.Няма ясен срок за срещата – тя ще продължи "колкото е необходимо“, обявиха по-рано от Кремъл. От там подчертаха, че Путин, Уиткоф и Кушнер ще имат възможност да обсъдят постигнатите споразумения между Киев и Вашингтон във Флорида в търсене на мирно решение.