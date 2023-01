Защо Елвис и после дъщеря му си отидоха толкова млади, с една и съща диагноза?

© Сърдечен дефект, причинен от кръвосмешение, може да е причината за смъртта на Лиза Мари Пресли миналата седмица, съобщи сайтът BG Voice. Дъщерята на Краля на рокендрола почина от сърдечен арест на 54 години.



Тя не е първата в семейството, която умира млада от сърдечен проблем. Самият Елвис беше само на 42 години, когато почина също след сърдечен арест, като съдбата му дълго време се приписваше на прекомерния прием на лекарства с рецепта и нездравословни храни.



Майка му Гладис пък почина от сърдечна недостатъчност на 46 години, а всичките й трима братя също загубиха живота си в своето четвърто десетилетие от сърдечни или белодробни усложнения.



Сали Хьодел, автор на биографичната книга "Elvis: Destined to Die Young“, твърди в произведението си, че смъртта на Елвис, майка му и чичовците му вероятно са причинени от генетичен проблем, възникнал като част от кръвосмесителната връзка между бабата и дядото на Краля по майчина линия, които са били първи братовчеди.



"Тези дефектни гени се оказаха утежняващ фактор зад различните му здравословни проблеми“, казва Хьодел пред The U.S. Sun, които той на свой ред лекува с коктейл от лекарства, отпускани с рецепта. "Този брак на първи братовчеди очевидно е причинил много проблеми“, твърди авторката.



Майката на Елвис – Гладис – почина много млада, на 46 години, и тя имаше трима братя, които си отидоха на същата възраст от сърдечни и белодробни проблеми. Така че това престава да бъде съвпадение, докато стигнем до Елвис“, добавя тя, "защото има толкова много еднакви неща, които се случват в това семейство.“



За книгата си "Elvis: Destined to Die Young“ Хьодел старателно проучва медицинската история на семейство Пресли от научна гледна точка и открива никога неоповестявана информация. Интересът й към темата е събуден, след като забеляза поредица от прилики в смъртта на Елвис и неговата много обичана майка Гладис, която умира точно 19 години преди него, на 14 август 1958 г. Гладис, подобно на сина си суперзвезда, почина от сърдечна недостатъчност.



Преди смъртта си пък и Елвис, и майка му са претърпели "сходен четиригодишен период на дегенеративно здравословно състояние“, пише Хьодел, "което е интересно, защото не са приемали едни и същи видове лекарства“.



Проучване, проведено от авторката, установява, че Гладис е посещавала кардиолог поне от 1956 г. и също така е била хоспитализирана за две седмици през същата година с мистериозно заболяване. Малко преди смъртта си тя е диагностицирана с хепатит чийто произход озадачава нейните лекари по това време. Смята се, че състоянието, което засяга белите дробове и черния дроб, е свързано с алкохолизма на Гладис.



Родена и израснала в крайна бедност в дълбокия юг, борбата на майката на Елвис да се справи с бързото издигане на сина си към славата и богатството са добре документирани, като според съобщенията самоопределящата се за "най-нещастната жена в света“ веднъж казала на приятел по телефона: "Иска ми се отново да сме бедни, наистина ми се иска.“



Ставайки все по-изолирана и депресирана, докато Елвис се превръща в глобална сензация, Гладис започва да пие прекомерно и да приема хапчета за отслабване – низходяща спирала, която мнозина смятат, че е довела до нейната диагноза хепатит и в крайна сметка е допринесла за нейната смърт.



Тя се разболява сериозно само няколко месеца след като Елвис се записва в американската армия. Моментът на влошаване на здравето й подтиква теориите, че Гладис се е напила до смърт, измъчена от тревога и страдаща от разбито сърце, докато синът й е служил в Германия.



За Хьодел всякакви подобни твърдения са просто безпочвен "романтизъм“. "Гладис винаги е била обрисувана като тази жена, чийто син става известен, купува й голяма къща и тя просто се бори да се справи с всичко това и по същество умира от разбито сърце“, казва авторката. "Но това едва ли е така. Мисля, че и Елвис, и баща му Върнън са знаели колко е болна, преди той да замине за армията. Всички бяха толкова тъжни, защото вярвам със сигурност, че знаеха, че не им остава много време с нея.“



Противно на популярните слухове, Хьодел вярва – подобно на Елвис, че причините за смъртта и лошото здраве на Гладис се крият по-нагоре в родословното им дърво. "Семейство Пресли бяха невероятно потайни относно здравето си“, казва Хьодел, "но успях да интервюирам хора като Нанси Кларк, дъщерята на кардиолога на Гладис, която ходела на гости с баща си в дома им. И тя ми каза, че преди баща ѝ да почине, сам й споделил, че в смъртта на Гладис има нещо повече от това, което разбира, защото отдавна е цитиран да казва, че болестта й изглежда като хепатит, но не е, и той не може да разбере какво се е случило с нея“.



Хьодел вярва, че Гладис всъщност е страдала от дефицит на алфа-1 антитрипсин наследствено и рядко диагностицирано заболяване, което може да причини белодробни и чернодробни заболявания.



"Знаем, че Елвис го е имал, защото е установено, че той е носител на Алфа-1 след смъртта му“, добавя тя. "И всичко това води до родителите на Гладис.“



В книгата си Хьодел разглежда и здравословните проблеми на бабата на Елвис, Дол Смит, за която се смята, че е страдала от туберкулоза повече от 30 години.



"Отново нещо, което продължава да се предава по родствена линия, а след това и в историята на Елвис“, казва авторката. "В книгата обяснявам как тази туберкулоза със сигурност е била погрешна диагноза в началото на 1900 г. А след това с брака на първи братовчеди можем да видим, че Гладис най-вероятно е наследила два увредени гена и по-сериозна версия на болестта.“



Дефектните гени са били предадени и на Елвис, показват изследванията на Хьодел. Всъщност легендарният певец страдал от заболявания на девет от 11-те телесни системи включително сърцето, белите дробове и червата. Пет от тези болестни процеси, казва тя, са присъствали от раждането му.



Вместо звезда, изгаряща в безразсъдна спирала на самоунищожение, както често е обрисуван той, Хьодел вярва, че Елвис е бил човек, който се е борил всеки ден, за да оцелее.