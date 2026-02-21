Репродуктивна имунология се посочва, че най-вероятно древните са изчезнали заради проблемни бременности.
След изследване на множество ДНК проби от неандерталци учените са стигнали до извода, че жените са развивали еклампсия и прееклампсия – смъртоносни усложнения при бременните. Тези състояния възниквали най-често поради генетични причини.
Неандерталците живеели на малки, изолирани, компактни групи, с изключително ниско генетично разнообразие. Това създавало проблеми при зачеването и често пъти то завършвало със смърт на жената.
Този факт ускорил демографския упадък на неандерталците и те изчезнали преди около 40 хиляди години, уточнява статията.
текст: Милен Кандарашев
