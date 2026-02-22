Застреляха мъж, опитал да влезе с взлом в имението на Тръмп във Флорида
Мъжът е бил забелязан до северната порта на имота в Палм Бийч, носейки пушка и кутия с гориво, според агенцията.
"В 1:30 тази сутрин охраната засече, че човек е влязъл във вътрешния периметър на Мар-а-Лаго. Един заместник и двама агенти на Тайните служби са отишли в този район, за да разследват. Те са се изправили срещу бял мъж, който е носил туба с газ и пушка. Получил е заповед да пусне оръжието и тубата, но вместо това е вдигнал оръжието в позиция за стрелба. В този момент заместникът и двамата агенти на Секретната служба са стреляли. Мъжът е починал на мястото", каза на брифинг шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу.
Съобщава се, че няма пострадали служители на американските Секретни служби.
