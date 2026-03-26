Засякоха нов вариант на коронавируса
Новооткритият вариант, наречен BA.3.2 , е намерен във Великобритания и САЩ, според здравните власти. Първоначално е бил идентифициран в назални тампони от четирима пътешественици от САЩ и в клинични проби от петима пациенти в четири щата на САЩ.
Допълнителни анализи разкриха наличието на варианта в три проби от отпадъчни води от самолети и в 132 други проби, събрани от над 20 държави, което предполага по-широко разпространение от това, наблюдавано директно чрез клинични тестове.
Вариантът е съобщен и в Обединеното кралство, където се наблюдава от Агенцията за здравна безопасност на Обединеното кралство (UKHSA).
Световната здравна организация (СЗО) класифицира BA.3.2 като " вариант под наблюдение“.
BA.3.2 произхожда от варианта Omicron и е идентифициран за първи път в Южна Африка през 2024 г.
От септември 2025 г. броят на случаите се е увеличил и към днешна дата е съобщен в 23 държави.
Този вариант е генетично различен от други линии JN.1, които преди това са циркулирали в Съединените щати. BA.3.2 има около 70–75 генетични промени в шиповидния протеин, компонентът на вируса, който му позволява да проникне в човешките клетки.
В лабораторно проучване, което анализира седем варианта, ваксината с информационна РНК (mRNA), адаптирана за сезон 2025–2026 (LP.8.1), демонстрира защита срещу доминантните варианти на JN.1, но генерира най-ниското ниво на неутрализиращи антитела срещу BA.3.2, което би могло да повлияе на защитата, осигурена от ваксината .
Според UKHSA, в момента няма доказателства, че този вариант причинява по-тежки форми на заболяването в сравнение с предишните варианти, пише News.ro.
Властите анализират и въздействието върху изпълнението на диагностичните тестове.
Британски експерти смятат, че BA.3.2 в момента не представлява по-голяма заплаха от други скорошни варианти. Експертите очакват вирусът да продължи да еволюира, но клиничното значение на нов вариант се оценява въз основа на увеличаването на броя на тежките случаи или хоспитализациите.
Също така, решението за актуализиране на ваксините въз основа на нови мутации може да бъде повлияно не само от научни данни, но и от икономически съображения на производителите, като например интересът от поддържане на търсенето или рентабилността на продукта.
В момента популационният имунитет и ваксинацията допринасят за контролирането на заболяването, дори ако защитата не е пълна за всички варианти.
Наличните данни показват, че системите за наблюдение бързо са идентифицирали този вариант и при липса на сигнали за повишена тежест, BA.3.2 засега се счита за нов вариант, който трябва да се наблюдава, без да показва сериозен допълнителен риск за населението.
"Европа може да се сблъска с недостиг на гориво до април": Директорът на най-голямата нефтена компания на континента алармира за последствията от войната в Иран
25.03
Българинът, доставял оръжия на картела на Ел Менчо, е екстрадиран от Испания в САЩ, явява се пред съда
25.03
Британски министър: Великобритания не вижда доказателства, че Иран може да атакува Европа с ракети
22.03
Иран за ултиматума на Тръмп: Ще ударим ключова енергийна и водна инфраструктура в Близкия изток
22.03
