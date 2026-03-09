Гърция удължава ремонтните дейности на пътя Маказа-Комотини до 4 май. Дотогава автомобилните след ГКПП-то ще бъдат пренасочвани през с. Нимфея, предаваПродължение на временните ограничения на движението по вертикалния ос А-23 с два месеца "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница“ е решено от Дирекцията на полицията в Родопи, в рамките на контролни и възстановителни работи по пътната настилка. Съгласно решението на директора на Дирекцията на полицията в Родопи, регламентацията ще продължи в участъка от пътя от възел Калха (к.т. 4+400) до възел Нимфея (к.т. 18+100) и в двете посоки на движение. Удължаването влезе в сила от 15:01 часа на сряда, 4 март 2026 г., и ще продължи до 23:59 часа на понеделник, 4 май 2026 г.Мерките са счетени за необходими за безопасното провеждане на движението по време на работата по установяване на рисковете и възстановяване на пътната настилка в конкретния участък от пътната мрежа. Проектът се реализира под отговорността на компанията "Егнатия Одос А.Е.“, която е поела отговорността за поставянето на работната сигнализация и нейната редовна поддръжка, в съответствие с одобреното проучване за временни регулации на движението. Прилагането и контролът на решението се осъществява от Отдела за пътна полиция в Комотини, а шофьорите се приканват да спазват съответната сигнализация и указанията на властите.